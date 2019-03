In London sind am Flughafen Heathrow, am City Airport und an einem Bahnhof Sprengstoffpäckchen mit Zündern gefunden worden, die laut Polizei kleinere Brände auslösen könnten.

Es wurden Terrorermittlungen eingeleitet.

Am Flughafen Heathrow hatten Beamte eines dieser Päckchen geöffnet, das in Flammen aufging. Es wurde aber niemand verletzt.

Der Bahnhof Waterloo wurde nach Medieninformationen gesperrt.