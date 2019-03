USA: Jaguar fällt Zoo-Besucherin an

In einem Zoo im US-Bundesstaat Arizona ist eine Frau von einem Jaguar verletzt worden. Die Besucherin sei über eine Barriere geklettert, um ein Selfie mit dem Raubtier zu machen, wie der "Wildlife World Zoo" in Litchfield Park mitteilte. Laut Augenzeugen fiel das Tier die Frau an. Diese wurde am Arm verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Wunden waren nicht lebensgefährlich.

Der Zoo betonte, das Jaguarweibchen habe sich zu keiner Zeit außerhalb des Geheges aufgehalten. Es würde nicht eingeschläfert, da es "keine Schuld" an dem Vorfall habe. US-Medien zufolge war es aber bereits das zweite Mal, dass das Tier einen Besucher angriff. Der Zoo erwäge, zusätzliche Barrieren zu errichten.