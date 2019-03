Die britische Boulevardzeitung THE SUN verlangt auf der Titelseite an diesem Montag, dass Theresa May ihren Rücktritt ankündigen soll. Die britische Premierministerin solle nach der Abstimmung im Parlament oder nach dem Brexit zurücktreten, schreibt das Blatt.

Ihre einzige Chance, ihr Brexit-Abkommen vom Parlament abgesegnet zu bekommen, sei es, dass sie ihren Rücktritt verkünde, schreibt THE SUN.

Schon zuvor hatten innerparteiliche Gegner den Rücktritt der Regierungschefin gefordert.