Der Kadaver eines Grauwals wurde am am Sonntag (24. März) an diesen Strand in Malibu gespült und zog zahlreiche Spaziergänger an. Sie kamen, um den etwa 12 Meter langen Meeressäuger anzugucken. Das Tier soll nun untersucht werden, um die genaue Todesursache festzustellen. Normalerweise wandern Grauwale in der Zeit von März bis Mai entlang der kalifornischen Küste nach Norden.