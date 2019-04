320 Slalomstangen, 4 Kilometer bergab und 800 Meter Höhenunterschied. Das ist der längste Slalom der Welt.

450 Teilnehmer waren in La Plagne, in den französischen Alpen, am Start.

Ab 16 Jahren war die Teilnahme bei dieser unltimativen Herausforderung erlaubt, Jérémy Saintvoirin war mit 79 Jahren der älteste Starter.

Bei den Herren sichert sich der Franzose Clément Noël mit einer Zeit von 4:31:08 Minuten den Sieg, bei den Damen gewinnt Anne-Sophie Barthet aus Toulouse.