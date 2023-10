🇫🇷 Innenminister Gérald Darmanin hat Karim Benzema wegen eines Gaza-Tweets kritisiert und dem Fußballstar vorgeworfen, er unterstütze die Muslimbruderschaft. Was steckt dahinter?

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin hat in einem Fernsehinterview mit dem Sender CNews behauptet, Karim Benzema sei "notorisch mit der Muslimbruderschaft verbunden". Seither weist der Anwalt des Fußballstars diese Anschuldigung vehement zurück.

Französische Medien berichten sogar, der 35-jährige Benzema habe seinem Anwalt gesagt, er wisse gar nicht genau, was die Muslimbruderschaft sei, habe nur vage davon gehört. Der 35-Jährige aus Lyon steht seit dieser Saison beim saudischen Klub Al-Ittihad unter Vertrag. Und Saudi-Arabien sieht die Muslimbrüder als Terrororganisation an. Auch in Ägypten, wo die Muslimbrüder 1928 gegründet wurden, ist die Gruppe seit 2013 - die einige als radikal-islamistisch ansehen - verboten.

Benzemas Tweet zu Gaza

Als Hintergrund des Streits nannte der Innenminister einen Tweet von Benzema, in dem der französische Nationalspieler und Ballon d'Or 2022 schreibt: "Wir beten für die Menschen in Gaza, die wieder einmal Opfer dieser ungerechten Bombardierungen geworden sind, die weder Frauen noch Kinder verschonen."

Die grüne Oppositionspolitikerin Sandrine Rousseau fragte sich, ob der Innenminister nichts Besseres zu tun habe, als sich mit den Tweets eines Fußballers zu beschäftigen.

Gérald Darmanin - der selbst auf X sehr präsent ist - forderte Karim Benzema dazu auf, einen Tweet der Anteilnahme zum in Arras getöteten Lehrer zu schreiben.

Benzemas Anwalt Hugues Vigier riet seinem Klienten in den französischen Medien davon ab, sich vom Innenminister erpressen zu lassen.

Darmanin bringt sich als möglicher Macron-Nachfolger ins Spiel

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin Ludovic Marin/AP

Der 41-jährige Gérald Darmanin bringt sich als einer der möglichen Nachfolger von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Stellung. Seine Law-and-Order-Omnipräsenz erinnert an den ehemaligen Staatschef und Innenminister Nicolas Sarkozy.

Darmanin oder Attal?

Emmanuel Macron und Erziehungsminister Gabriel Attal Ludovic Marin/AP

Doch der ehemalige Bürgermeister von Tourcoing in Nordfrankreich ist nicht der einzige Minister, der durch markige Worte und Ankündigungen im Kampf gegen den Islamismus innenpolitisch punkten will.

Frankreichs Erziehungsminister Gabiel Attal hat nach der Ermordung des Lehrers durch einen ehemaligen Schüler erklärt, er wolle keine radikalisierten Jugendlichen mehr an französischen Schulen. Dafür bekam der 34-jährige ehemalige Sozialist Attal Applaus von Konservativen und von extremen Rechten.

Emmanuel Macron darf nach zwei Amtszeiten nicht mehr als Präsident antreten.