🏉 Gastgeber #Frankreich ist raus: #Rugby-Weltmeister Südafrika nach 29:28-Sieg im Halbfinale

Die amtierenden Weltmeister aus Südafrika haben Gastgeber Frankreich am Sonntag im Stade de France in Saint-Denis, nördlich von Paris, in einem spannenden Match mit 29:28 besiegt. Damit sichern sich die Springboks das Ticket für das Halbfinale der Rugby-WM.

Viele in Frankreich sind extrem enttäuscht.

In der zweiten Halbzeit schafften die Südafrikaner durch einen Versuch von Etzebeth in der 67. Minute, wieder in Führung zu kommen.

Obwohl Frankreichs Kapitän Antoine Dupont nach der Verletzung wieder die gesamte Spielzeit auf dem Feld stand, konnte Südafrika den einen Punkt Vorsprung bis zum Ende retten.

Südafrika spielt im Halbfinale gegen England

Der Kapitän der südafrikanischen Mannschaft sprach als erstes der französischen Mannschaft seinen Respekt aus. Siya Kolisi (32) erinnerte aber auch an das Rugby-Fieber in seinem Heimatland, aus dem die Spieler Unterstützung in Form von Videos von Schulklassen und vielen Fans bekommen, die es sich nicht leisten können, zur WM nach Frankreich zu reisen.

Im Halbfinale treffen die Südafrikaner am kommenden Samstag im Stade de France auf England. Ebenfalls qualifiziert haben sich die All Blacks aus Neuseeland - nach ihrem Sieg gegen Irland - sowie Argentinien.

Alle weiteren Spiele der WM finden im Stade de France im Norden von Paris statt. Das Finale ist am 28. Oktober 2023.