Gold für Rumänien beim Judo-Grand-Prix in Antalya

Erster Tag beim Antalya Grand Prix der Judoka. Bei den Damen überzeugte vor allem Andreea Chitu. Der Rumänin gelang ein Durchmarsch bis ins Finale, mit teilweise beeindruckendem Judo. Dort gewann sie gegen die frühere Weltmeisterin Urantsetseg Munkhbat aus der Mongolei.

Mann des Tages war Yeldos Smetov aus Kasachstan– auch ein früherer Weltmeister. Heute in Top-Form, für keinen seiner Gegner zu greifen. In allen Kämpfen drückend überlegen und deshalb am Ende völlig zu Recht mit Gold ausgezeichnet.

“Kasachstan hat Gold und Silber heute gewonnen", sagte Smetov anschließend. "Man sieht also deutlich, wie gut sich Judo in Kasachstan auf dem höchsten Niveau entwikelt hat. Wir können den jungen Nachwuchsathleten ein gutes Beispiel geben, die hoffentlich selbst hervorragende Ergebnisse abliefern werden. Und ich bin sicher, das werden sie.”

Distria Krasniqi besiegte im Finale die Weltmeisterschafts- und Olympiamedailliengewinnerin Galbadrakh aus Kasachstan. Kras niqi gelang ein Ippon - und damit holte sie eine weitere Medaille in einer für sie neuen Gewichtsklasse.