Video. Video zeigt Leichen vor Teheraner Leichenhalle, Sorge über hartes Vorgehen im Iran

Iran steht erneut im Zentrum der Sorge. Ein von AFP verifiziertes Video zeigt Dutzende Leichen vor einer Leichenhalle südlich von Teheran. Die Aufnahmen entstanden im rechtsmedizinischen Zentrum Kahrizak. Sie zeigen in schwarze Säcke gehüllte Körper auf dem Boden. Offenbar Angehörige suchen zwischen ihnen.
Das Video kursierte am Samstag erstmals im Netz und wurde am nächsten Tag geolokalisiert. Menschenrechtsgruppen sehen darin Hinweise auf ein tödliches Vorgehen gegen die jüngsten Proteste.
Iran Human Rights mit Sitz in Norwegen erklärte: Die Aufnahmen deuten auf eine hohe Zahl von Todesopfern bei landesweiten Protesten hin. Eine weitere Organisation, Hengaw, berichtete von blutverschmierten Leichen in und vor der Leichenhalle.
Die Unruhen dauern seit zwei Wochen an. Aktivisten werfen den Sicherheitskräften den Einsatz scharfer Munition vor. Eine Internetsperre hat Informationen aus dem Land stark eingeschränkt.