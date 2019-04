The Brief from Brussels, unser Europamagazin. Heute: ein Korrespondent auf der Suche nach dem wahren Europa... per Fahrrad von Brüssel nach Straßburg. In Kürze: EuGH Generalanwalt bestätigt Bedenken der Kommission zu Polens Justizreform. EU gibt grünes Licht zur Wiederaufnahme von Handelsgesprächen mit der USA.