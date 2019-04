In zahlreichen französischen Städten haben Kathedralen aus Solidarität zum Weltkulturerbe Notre-Dame die Glocken läuten lassen. Sie ertönten um 18 Uhr 50 MEZ am Mittwochabend, zeitgleich mit dem Ausbruch des Pariser Flammeninfernos zwei Tage zuvor.

Unter den mehr als 100 teilnehmenden Gotteshäusern waren Saint Jean in Lyon, die Kathedrale in Chartres, Sainte Marie in Marseille, die Basilika in Saint Denis und Sacré Coeur in Paris.