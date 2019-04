Das sind die Themen in Euronews am Abend am 18.04.2019:

- Schweres Busunglück auf portugiesischer Urlaubsinsel Madeira: bei den meisten der 29 getöteten Insassen soll es sich um Deutsche handeln

- Notre-Dame nach dem Inferno und vor dem Wiederaufbau: Drohnenbilder verdeutlichen das volle Ausmaß der Zerstörungen an dem Wahrzeichen

und: Nordkorea testet unter den Augen von Machthaber Kim Jong Un eine neue Lenkwaffe und provoziert damit die USA