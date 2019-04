Fußball: Schiedsrichterin pfeift in Frankreichs erster Männerliga

Zum ersten Mal leitet eine Frau ein Spiel in Frankreichs höchster Fußballliga der Männer. SC Amiens gegen Racing Straßburg an diesem Sonntag. Stéphanie Frappart pfeift seit fünf Jahren in der zweiten - Männer - Liga. Ist aber nicht festgelegt: Sie schiedsrichtert auch bei der Frauen-Weltmeisterschaft, im Juni und Juli in Frankreich – und das Spiel am Sonntag soll sie darauf vorbereiten, so der französische Fussballverband (Fédération Française de Football FFF) – auf Wunsch der FIFA. Frapparts Kommentar: „Eine Frau muss in den Augen der Gesellschaft mehr beweisen als ein Mann.“

Kann Bibiana Steinhaus vermutlich bestätigen: Sie stieg mit der Partie Hertha BSC gegen Werder Bremen am 10. September 2017 in die erste Bundesliga auf.

Die beiden treffen sich bei der anstehenden Fußball-WM – für Frauen.

