Hochzeit von Mesut Özil: Erdogan war auch da - 5 Fotos

Arsenal-Profi Mesut Özil (30) und seine Verlobte, die Schauspielein Amine Gülse (26) haben an diesem Freitag in Istanbul geheiratet. Die Hochzeit fand im Luxushotel Four Seasons Bosphorus statt. Trauzeuge war kein anderer als der Präsident der Türkei, Recep Tayyip Erdogan. Der Staatschef und seine Frau waren nur kurz bei der Feier anwesend.

Zuvor hatte es viele Spekulationen um die Hochzeit des deutschen Fußballers mit der Miss Turkey World 2014 gegeben.

Amine Gülse und Mesut Özil REUTERS/Umit Bektas

Dass Erdogan Trauzeuge war, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Auf einem Bild, das Anadolu zeigt, steht das Paar mit dem Präsidenten und seiner Frau auf einer gläsernen Empore vor dem Bosporus, Erdogan mit einem Mikrofon in der Hand. Erdogan habe auch Amine die Hochzeitsurkunde überreicht, berichtete Anadolu. Später verbreitete das Büro des Präsidenten auch offizielle Fotos der Hochzeit.

Der Präsident als Trauzeuge Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS

Gruppenbild mit Ehepaar Erdogan Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS

Treffen mit dem Präsidenten und dessen Frau REUTERS/Umit Bektas

Im März hatten Özil und Gülse den türkischen Präsidenten zur Hochzeit eingeladen. Vor wenigen Wochen gab es dann Fotos vom gemeinsamen Abendessen im Ramadan.

Dabei hatte vor rund einem Jahr für Aufregung gesorgt, dass Özil sich mit Erdogan hatte fotografieren lassen. Das Bild hatte eine Debatte über Integration und Rassismus entfacht und den Deutschen Fußball-Bund (DFB) erschüttert. Das Drama endete mit Özils Rücktritt aus der Nationalmannschaft und dem Satz: Wenn die Mannschaft gewinne, sei er Deutscher; wenn sie verliere, sei er Immigrant.

Am späten Donnerstagabend hatte Özil über soziale Medien bestätigt, dass er Amine Gülse am Freitag heiraten werde. Özil und Gülse, die in Schweden geboren und aufgewachsen ist und als Schauspielerin und Model arbeitet, sind seit 2017 ein Paar.

Die Hochzeit sollte aber nicht nur für die beiden ein glücklicher Tag sein. Anlässlich der Trauung setzt sich das Paar für kranke Kinder, Hilfsbedürftige in der Türkei sowie Flüchtlinge in Syrien und der Türkei ein.

Mesut Özil veröffentlichte auch ein Hochzeitsfoto in den sozialen Medien.