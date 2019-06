Eisbär verirrt sich auf der Suche nach Futter in Norilsk

Ein halb verhungerter Eisbär ist Hunderte von Kilometern aus seinem natürlichen Lebensraum in der Arktis gewandert - auf der Suche nach Futter. Erschöpft erreichte er die russische Industriestadt Norilsk im Norden Sibiriens.

Die sichtlich geschwächte und scheinbar kranke Bärin lag am Dienstag stundenlang kraftlos herum, nur dann und wann erhob sie sich auf der Suche nach Futter. Es ist der erste Eisbär, der in der Stadt seit mehr als 40 Jahren gesichtet wurde, so die Umweltschützer.

Der Klimawandel lässt die natürlichen Lebensräume der Eisbären verschwinden und zwingt sie, weite Strecken für die Nahrungssuche zurückzulegen.

In einem abgelegenen, bewohnten Gebiet Nordrusslands wurde Anfang des Jahres der Ausnahmezustand ausgerufen, als Dutzende hungriger Eisbären nach Nahrung suchten und öffentliche Gebäude und Häuser betraten.

Für den Eisbären in Norilsk werden staatliche Wildtierexperten erwartet, sie sollen den Zustand des Tieres beurteilen und entscheiden, was mit ihm geschehen soll. werden am Mittwoch (19. Juni) in Norilsk erwartet, um den Zustand des Bären zu beurteilen.