MH17-Abschuss: 4 Verdächtige wegen mehrfachen Mordes gesucht

Fünf Jahre ist es her, seitdem das Passagierflugzeug MH17 über der Ostukraine abgeschossen wurde. Nun hat das Ermittlerteam vier Verdächtige benannt, die per internationalem Haftbefehl wegen mehrfachen Mordes gesucht werden.

Gesucht wegen mehrfachen Mordes

Der Kommandant der pro-russischen Rebellen Igor. G., der frühere russische Geheimdienstoffizier Sergej D., Oleg P. ebenfalls ein hoher Offizier bei den Rebellen, sowie Leonid K., ein Kommandant der Rebellen in Donetsk werden für den Transport der Luftabwehrrakete von Russland in die Ostukraine verantwortlich gemacht.

Mit ihr war die Boeing 777, die von Amsterdam nach Kuala Lumpur unterwegs war, über der Ortschaft Donetsk abgeschossen worden. 298 Menschen an Bord starben, die meisten von ihnen Niederländer.

Prozessbeginn am 9. März 2020

Der Beginn des Prozesses ist für den 9. März vorgesehen. Zwei Verdächtige halten sich offenbar in Russland auf, ein weiterer sei zuletzt in der Ostukraine gesehen worden. Dass die Verdächtigen zu dem Prozess erscheinen, gilt als unwahrscheinlich. Allerdings kann in den Niederlanden ein Prozess auch ohne die Anwesenheit der Verdächtigen stattfinden.

Russland weist Schuld von sich

Russland hat die Schuld an dem Flugzeug-Unglück von sich gewiesen und macht die Ukraine verantwortlich. Auch die Auslieferung eigener Staatsbürger lehnt das Land ab.

Die Maschine der Malaysia Airlines war am 17. Juli 2014 über der Ostukraine mit einer Luftabwehrrakete des Typs Buk abgeschossen worden. Das Waffensystem stammte den Ermittlern zufolge von der 53. Brigade der russischen Armee.