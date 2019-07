Wimbeldon: Traum-Doppel Murray und Williams

Die Tennisstars Andy Murray und Serena Williams werden beim Turnier in Wimbledon gemeinsam im gemischten Doppel antreten. Der Schotte und die Amerikanerin werden am Donnerstag erstmals zusammen auf dem Platz stehen.

Murray, dessen Karrie re Anfang des Jahres wegen Hüftproblemen schon vor dem Aus stand, hatte sich erst vor wenigen Wochen einer Operation unterzogen. Der zweifache Wimbledon Sieger tritt in diesem Jahr auch im Herrendoppel, aber nicht im Einzelwettbewerb an.

Williams mit Auftakt nach Maß

Die 23-fache Grand Slam Siegerin Williams, die in diesem Jahr an einer Knieverletzung laborierte, war am Dienstag mit einem Sieg gegen die Italienerin Giulia Gatto-Monticone ins diesjährige Wimbledon-Turnier gestartet. In Runde zwei trifft sie auf Kaja Juvan aus Slowenien.