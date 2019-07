In dieser Ausgabe von The Brief from Brussels: Europa und das Atomabkommen mit dem Iran - welche Optionen haben beide Seiten?

Dazu in Kürze:

- EuGH-Urteil zu Online-Handel - Amazon muss nicht per Telefon erreichbar sein

- Offizielles Gutachen hegt Zweifel an Berlins "Nein" zu Reparationszahlungen an Griechenland

- EU-Außenbeauftragte Mogherini in der Sahel-Zone