Russland: Vier Kinder sterben bei Brand in Zeltlager

Bei einem Feuer in einem Zeltlager in der fernöstlichen russischen Region Chaborowsk sind vier Kinder ums Leben gekommen. Der Brand war in einem Jugendcamp in einem Skigebiet bei Komsomolsk am Amur ausgebrochen.

Die Opfer waren zwischen elf und 13 Jahren alt. Ein Kind starb noch im Lager, die drei weiteren Kinder starben später im Krankenhaus. Insgesamt waren 189 Kinder im Lager. Sie werden von Psychologen betreut.

Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst nicht bekannt. Der Gouverneur von Chaborowsk sagte, für das Zeltlager habe es keine amtliche Genehmigung gegeben.