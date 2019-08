Euronews am Abend | Die Nachrichten vom 5. August 2019

Heute sind unsere Journalisten folgenden Fragen nachgegangen: Wie reagiert Donald Trump auf die Attentate in El Paso und Dayton? Was wird der europäischen Grenzschutzagentur Frontex vorgeworfen? Und: Was macht den vergangenen Juli zum Rekord-Monat? Das und mehr in unserem Nachrichtenüberblick, heute präsentiert von Lutz Faupel.

Die Schlagzeilen an diesem Montag:

• US-Präsident Trump fordert Todesstrafe für Hassverbrechen und Massenmord

• Europäische Grenzschützer: bei Menschenrechtsverletzungen weggeschaut

• Juli 2019 war der heißeste aller Zeiten

