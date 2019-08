Lampedusa: Etwa 100 Geflüchtete von Bord der OPEN ARMS gehen an Land

Nach einer Irrfahrt von 19 Tagen sind die etwa 100 Migranten und Flüchtlinge von Bord des Seenotrettungsschiffs OPEN ARMS in Lampedusa an Land gegangen. Zuvor waren freudige Minen auf dem Schiff der spanischen NGO zu sehen: Geflüchtete und Helfer umarmten sich.

Ein Vertreter der itlalienischen Justiz hatte am Dienstagabend nach einem Besuch auf dem Schiff entschieden, dass die Flüchtlinge und Migranten in Lampedusa an Land gehen dürften. Das Gericht in Agrigento stufte die Lage an Bord so ein, dass ein Abweisen des Schiffes nicht möglich sei. Das Schiff sollte danach beschlagnahmt werden.

Zugleich wurden juristische Schritte gegen Italiens Innenminister Matteo Salvini eingeleitet, der der OPEN ARMS das Anlanden in einem italienishcen Hafen verweigert hatte.

Die spanische Regierung hatte zuvor angeboten, die OPEN ARMS in einen Hafen zu lassen, doch der Kapitän der OPEN ARMS sagte, die Überfahrt nach Spanien sei zu lang.

Einige Geflüchtete waren wiederholt ins Wasser gesprungen, um an Land zu schwimmen. Doch die Helfer brachten sie aufs Schiff zurück.

