Fassungslosigkeit nach tödlichem Angriff in Halle

Ein Mann nimmt in aller Ruhe und gezielt eine Waffe aus dem Auto und beginnt, auf offener Straße zu schießen. Bei einem Angriff in Halle an der Saale wurden zwei Menschen getötet. Die Opfer starben vor einer Synagoge und in einem nahegelegenen Dönerladen. Mindestens zwei weitere Menschen wurden verletzt.

Der Schwerbewaffnete hatte zuvor laut Sicherheitskreisen versucht, in die Synagoge einzudringen, in der mindestens 50 Menschen Jom Kippur, den höchsten jüdischen Feiertag, begingen. Sein Vorhaben scheiterte.

Der mutmaßliche Schütze soll die Tat gefilmt und live auf einer Videospielplattform übertragen haben. Im Netz soll außerdem ein antisemitisches Manifest aufgetaucht sein. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Vizekanzler Olaf Scholz sagte:

"Ganz klar ist auch, dass die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes jüdischen Glaubens sicher sein können, dass wir mit unserem ganzen Herzen bei ihnen sind und dass wir ihnen die ganze Solidarität übermitteln, die uns überhaupt möglich ist. Das ist eine schlimme Nachricht an diesem Tag und ich glaube, nicht nur ich, sondern sehr viele andere sind schwer erschüttert."

Bundeskanzlerin Angela Merkel nahm an einer spontanen Solidaritätsveranstaltung an einer Synagoge in Berlin teil.

Euronews Reporter Jona Källgren fasst die Ges chehnisse in Halle an der Saale zusammen:

"Es ist ein Albtraum für die jüdische Gemeinde und für Deutschland generell. Die Polizei sagt, dass der vermutliche Täter, ein 27-jähriger Mann, einen rechtsextremen Hintergrund habe und dass er antisemitische Motive gehabt habe. Die Polizei fahndet nicht nach weiteren Tätern. Aber hier in Halle sind immer noch schwer bewaffnete Polizisten auf der Straße."

Bundesinnenminister Horst Seehofer will am Donnerstag über den Ermittlungsstand informieren. Bislang ist die Identität der beiden Todesopfer unklar.

Unterdessen erhob der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, schwere Vorwürfe gegen die Polizei. "Dass die Synagoge in Halle an einem Feiertag wie Jom Kippur nicht durch die Polizei geschützt war, ist skandalös", sagte er. "Diese Fahrlässigkeit hat sich jetzt bitter gerächt." Nur glückliche Umstände hätten ein Massaker verhindert.