Chat über Bombenbau: Terrorverdächtiger Syrer (37) festgenommen

In Berlin ist ein 37 Jahre alter Syrer festgenommen worden, der per Internet-Chat über dem Bau einer Bombe diskutiert haben soll.

Nach der Festnahme hat die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat die Ermittlungen übernommen.

In der deutschen Hauptstadt hatte der mutmaßliche IS-Anhänger Anis Amri im Dezember 2016 bei einem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz zwölf Menschen getötet. Er wurde später in Mailand von einem italienischen Polizisten erschossen.