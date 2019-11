In der Schweiz zeigt sich der November an manchen Orten nicht ganz so grau und trist. Am Wochenende konnten sich zum Beispiel die Menschen in den Touristenhochburgen Davos und St. Moritz über den ersten Schnee dieses Winters freuen.

Auch Autofenster-Abkratzen stand schon auf dem Programm.

Und das Beste für die Winterfans: Es soll die ganze Woche über weiterschneien. Am nächsten Wochenende dürfte es dann schon richtig weihnachtlich aussehen.

Davos liegt auf 1560 Metern Höhe, St. Moritz auf 1820.

Webcam Davos