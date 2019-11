"Ob Smartphone oder Kokain - das Gehirn bekommt den gleichen Kick"

Der Chef einer Dating-App und ehemaliger Drogenabhängiger sagt, dass er sich bei Drogen und Alkohol besser kontrollieren kann als mit seinem Smartphone.

Auf dem Web Summit in Lissabon spracg Justin McLeod, der Gründer von Hinge, über die Abhängigkeit von Technologie.

Psychiater in den USA hatten zuletzt über weitere Fälle von Internetabhängigkeit berichtet, die eine Welle von Behandlungsprogrammen im ganzen Land benötigt.

Dagegen stehen andere, skeptischere Stimmen, die meinen, dass Internetabhängigkeit ein von Teenagern erfundener Zustand ist, weil sie sich weigern, ihre Smartphones wegzulegen.

Zur Langeweile zwingen

"Wenn wir über Sucht reden, denke ich nicht wirklich, dass es eine allzu große Diskrepanz zwischen einer Verhaltenssucht und einer chemischen Sucht gibt", sagte McLeod.

"Ich glaube nicht, dass das Gehirn den Unterschied wirklich kennt, es wird die gleichen neurochemischen Kicks bekommen, egal ob du einen Schluck Alkohol trinkst oder eine Line Kokain ziehst oder dein Handy herausziehst, um die neueste Push-Benachrichtigung zu überprüfen.

"Ich denke, die einfachste Möglichkeit [um das Problem zu lösen] ist, regelmäßige Pausen einzulegen. Ich meine, jeder fühlt sich in diesen Tagen ausgebrannt und ich denke, viel davon ist, weil das Letzte, was wir tun, bevor wir nachts ins Bett gehen, und das Erste, was wir morgens tun, ist, auf unseren Mobilgeräten zu sein. Wir geben uns keinen Raum und zwingen uns, uns durch diese regelmäßigen Pausen zu langweilen, was ich für wirklich wichtig halte."

"Es ist einfach zu verlockend, ich meine, als ehemaliger Alkoholiker und Süchtiger: Ich kann mich in Bezug auf Alkohol und Drogen kontrollieren, aber ich kann mich in Bezug auf mein Smartphone nicht kontrollieren."

"Ich baue Dinge ein, um bestimmte Apps nicht auf meinem Handy zu haben, ich benutze sie, wenn ich auf meinem Computer bin. Ich habe tatsächlich einen Jugendschutz [auf meinem Handy] und kann bestimmte Apps nicht jeden Tag zwischen 20 und 8 Uhr benutzen, so dass ich mich für mindestens 12 Stunden am Tag komplett ausklinken kann."

Kann mann wirklich süchtig nach Technologie sein?

"Ich denke, dass es viel Hype um die Idee der technischen Sucht gibt", sagte Dame Til Wykes, Professorin für klinische Psychologie und Rehabilitation am Kings College London.

"Ich bin skeptisch, weil Sie wissen, dass wir in der Psychiatrie die Art von normativen Grenzen erhöhen und einige Dinge als Störungen bezeichnen, obwohl sie eigentlich keine Diagnose für psychische Probleme sind. Und ich bin sehr vorsichtig, wenn ich diesen Argument für Technikabhängigkeit vorbringe."

"Die Technik ist nützlich und die Menschen nutzen sie ständig, es hilft bei der Arbeit. Wenn man plötzlich einen Entzug von Technologie hat, glaube ich nicht, dass die gleichen Erfahrungen gemacht werden, wie bei Menschen mit körperlichen Abhängigkeiten, nach z.B. Kokain oder anderen Drogen."

Was unternimmt Google gegen die "Technologiesucht"?

Maggie Stanphill, Googles Direktorin für User Experience, sagte auf dem Web Summit in Lissabon, Portugal, sie habe oft darüber nachgedacht, wie ein gesundes Verhältnis zur Technologie aussehen könne.

"Wir wissen, dass Schlaf ein grundlegendes menschliches Bedürfnis ist. Wir wissen, dass wir sicherstellen wollen, dass wir Menschen helfen, den Schlaf zu bekommen, den sie brauchen, und so beinhalten einige der Funktionen, die Sie auf Android gesehen haben, Eine Funktion macht den Bildschirm grau, und es hilft tatsächlich, etwas weniger Inhalt zu konsumieren", sagte sie.

"Wir denken nicht unbedingt, dass man einen Bildschirm vor sich haben muss, um die Vorteile eines Smartphones zu nutzen.

"Wir arbeiten daran, dass Sie Ihren praktischen Wecker bereit haben, aber nicht unbedingt gleich morgens früh das Handy in die Hand nehmen müssen."

Stanphill wurde von Jeremy Wilks von Euronews gefragt, warum Google über die Telefonabhängigkeit besorgt ist, wenn es so viel Geld mit den Geräten verdient.

"Ich denke, wie mit allem in der Technik entwickeln wir uns ständig weiter. Im Kern ging es Google immer darum, sich auf den Benutzer zu konzentrieren."

Wie wäre es mit einem "Papiertelefon"?

Im Oktober enthüllte der Technologiekonzern Google Details einer Initiative zur Bekämpfung der Sucht von Geräten: das Papiertelefon.

Es handelt sich um eine App, die entwickelt wurde, um eine Pause vom Bildschirm zu ermöglichen, indem sie es wichtige Informationen des Tages auf ein Blatt Papier druckt.

"Wir hoffen, dass dieses kleine Experiment helfen kann, eine digitale Entgiftung der Technologie zu testen und sich auf die Dinge zu konzentrieren, die am wichtigsten sind", so der Klappentext der Initiative, die Teil der digitalen Wohlfühl-Experimente von Google ist.

"Viele der Leute, mit denen wir darüber gesprochen haben, hatten buchstäblich Angst vor der Idee, ihr Telefon zurückzulassen", sagten die Entwickler der App. "Was würde ich ohne machen?", "Ich weiß nicht einmal die Telefonnummer meines Freundes".

"Wir haben auch von einem Zustand namens Nomophobie erfahren - die Angst ist, ohne Handy zu sein."

"Es wird meist empfohlen, einen plötzlichen Entzug zu machen und auf die Verwendung eines digitalen Geräts komplett zu verzichten. Aber wir denken, dass dies für Menschen, die sich stark auf ihre Geräte verlassen, oft unvorstellbar ist."