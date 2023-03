10.000 Hirne in Eimern

Fast zehntausend in Formalin konservierte Gehirne lagern im Keller der Universität von Süddänemark, die weltweit größte Sammlung ihrer Art. Ihr wissenschaftlicher Wert ist außergewöhnlich, aber es gibt ein Problem: All diese Gehirne wurden psychisch kranken Menschen in psychiatrischen Einrichtungen entnommen, ohne Zustimmung der Patienten oder der Familien.

"Die meisten Anstalten waren Teil der dänischen Psychiatrie, es waren also staatliche Krankenhäuser. Fragen Außenstehenden dazu gab es nicht, was in diesen staatlichen Einrichtungen so vor sich ging."

Jesper Vaczy Kragh, Historiker

Trotz der ethisch fragwürdigen Vorgehensweise, unter denen die Gehirne entnommen wurden, entschied der dänische Ethikrat Anfang der 90er Jahre, dass sie für die Forschung verwendet werden dürfen.

"Die Debatte hat sich im Grunde beruhigt. Jetzt heisst es, dass dies eine sehr beeindruckende wissenschaftliche Forschung ist und sehr nützlich, wenn man mehr über psychische Krankheiten wissen will. Das ist der Ansatz, den wir jetzt haben."

Martin Wirenfeldt Nielsen, Pathologe, Leiter der Gehirnsammlung

Die Gehirne wurden zwischen 1945 und 1980 von dem prominenten dänischen Psychiater Erik Strömgren gemeinsam mit einem Neuropathologen in staatlichen psychiatrischen Krankenhäusern entnommen - zu einer Zeit, als Patientenrechte noch keine Rolle spielten.