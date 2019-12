In dieser Ausgabe von The Brief from Brussels:

Das vielleicht einzig Gute am Brexit sei der Erfolg des Romans "Middle England" von Jonathan Coe.

So sah es zumindest EU-Parlamentspräsident David Sassoli.

Jetzt erhielt das Werk den Europäischen Buchpreis.

Coe sprach darüber mit Euronews

Brexit habe tiefe Spaltungen in der britischen Gesellschaft offengelegt, so Jonathan Coe.

Die Risse zeigten die Unvereinbarkeit von direkter Demokratie mit repräsentativer Demokratie.

Der Preis für den besten Essay ging - in Abwesenheit - an den Franzosen Laurent Gaudé für sein Buch "Nous, l'Europe" (Wir, Europa).

Eine Ode an die vergangenen 150 Jahre europäischer Geschichte.