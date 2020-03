Mehr Todesfälle in Italien als in China - mehr als 3.400 Menschen gestorben

In Italien sind jetzt mehr Menschen am neuartigen Coronavirus gestorben als in China. Der italienische Zivilschutz gab an diesem Donnerstagabend die Zahl der Todesfälle mit 3.405 an.

In China sind laut der Zählung der Johns Hopkins Universität in Baltimore 3.130 Menschen an Covid-19 gestorben.

Mehr als 41.000 Menschen in Italien wurden positiv auf Covid-19 getestet. Besonders dramatisch ist die Situation weiterhin in der norditalienischen Region Lombardei.

Wie die italienische Zeitung CORRIERE DELLA SERA berichtet, sind unter den vielen Toten in Italien mindestens 14 Ärzte. Viele haben sich infiziert, weil sie keine wirkungsvolle Schutzkleidung hatten.