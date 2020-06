Mundschutz als Statement: Die verrücktesten Masken-Ideen der Welt

Wie heißt es so schön: The show must go on. In den meisten Ländern verlangsamt sich die Ausbreitung des Coronavirus – auch weil sich die Menschen an ein Leben mit dem Erreger gewöhnt haben. Zu dieser neuen Normalität gehört das Tragen von Masken. Vor einigen Monaten noch undenkbar, ist das Stück Stoff jetzt zum Pflichtaccessoire geworden.

Für die einen ist die Mund-Nase-Bedeckung nicht mehr als eine schlichte Schutzmaßnahme, für die anderen eine Möglichkeit, sich kreativ auszutoben. Die Maske als Trend und Leinwand zur Selbstdarstellung. Wieder andere benutzen sie, um eine Botschaft zu senden – sei es eine politische, ein Zeichen der Solidarität – oder einfach nur die Absicht, dem Gegenüber ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Die Maske als Schutz und Statement – wir haben für Sie die eindrucksvollsten Entwürfe zusammengestellt.

Donald Trump selbst trägt ungern Maske, dafür gibt es jetzt Masken mit seinem Mund bedruckt. Hier trägt sie Bill Wyatt aus Los Angeles. ROBYN BECK/AFP

"Wir wollen ein besseres Leben": Unter diesem Motto und mit Nationalflagge auf den Masken protestieren diese Menschen im Libanon gegen die politische Elite. BRAHIM AMRO/AFP

Argentiniens Präsident trägt eine Maske mit der Karte der Falklandinseln. Sie gehören als Überseegebiet zum Vereinigten Königreich, doch auch Argentinien erhebt Anspruch. ESTEBAN COLLAZO / Argentina's Presidency Press Office / AFP

Ton in Ton: Diese Chinesin in Peking trägt Mundschutz passend zur Mütze. WANG ZHAO/AFP

Das eigene Gesicht als Maskenaufdruck: Ein Mann in Chennai, Indien. ARUN SANKAR/AFP

Eine Frau auf einer "Black Lives Matter"-Demo in New York City: Ein Plastikdeckel wird umfunktioniert. JOHANNES EISELE/AFP

Der US-Virologe Anthony Fauci bekennt sich mit seiner Maske als Fan des Baseball-Teams "The Washington Nationals". Kevin Dietsch/Pool via AP

Ungewöhnliche Alternative zur Stoffmaske in Warschau, Polen. Czarek Sokolowski/AP Photo

Eine Angestellte der kolumbianischen Hauptstadt Bogota mit Visier und Maske. JUAN BARRETO/AFP

Das Sichtfenster dieser Belgierin dient zum Lippenlesen hinter der Maske für Blinde. BRUNO FAHY/AFP

Karin Hildebrand, Ärztin auf einer Intensivstation in Stockholm. JONATHAN NACK/AFP

Recycling-Kunst: Eine Maske des philippinischen Künstlers Leeroy New. Hier trägt sie ein Demonstrant bei einem Protest gegen ein Anti-Terror-Gesetz in Manila. Aaron Favila/AP Photo

Dieser Fußgänger in London trägt lieber Plastikröhre als Stoffmaske. JUSTIN TALLIS/AFP

Eine Gastwirtin in Brüssel trägt einen Mund-Nase-Schutz mit ihrem eigenen Gesicht aufgedruckt. Kenzo Tribouillard/AFP