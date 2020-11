Fans beten für Diego Maradona

Maradona-Fans in Argentinien haben in den vergangenen Tagen für ihr Idol, die Fußballerikone Diego Maradona gebetet. Dieser hatte sich jüngst einer Operation am Gehirn wegen eines Blutgerinsels unterzogen. Am Mittwoch teilten die Ärzte mit, es gehe dem 60-Jährigen gut, der Eingriff sei gut verlaufen. In seiner Heimat Argentinien, aber auch anderswo, wird Maradona von seinen Anhängern tief verehrt.