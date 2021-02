"Berechtigte Sehnsucht nach Lockerungen" - 7-Tage-Inzidenz bei 61

An diesem Montagmorgen meldet das Robert Koch-Institut 4 369 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden und 62 weitere Todesfälle durch Covid-19. Oft sind die Zahlen zu Wochenbeginn niedriger, weil weniger getestet wird und nicht alle Daten übermittelt werden. Allerdings ist die 7-Tage-Inzidenz laut RKI auf 61 gestiegen.

Weiterhin ist Tirschenreuth in Bayern mit einer 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern der am stärksten von den Neuinfektionen mit dem Coronavirus betroffenen Landkreis.

Angela Merkel will offenbar 4-Stufen-Plan

Wie BILD aus CDU-Kreisen erfahren hat, sprach die Kanzlerin Angela Merkel bei einer CDU-Präsidiumssitzung von eine "berechtigten Sehnsucht" nach Lockerungen und schlug einen 4-Stufen-Plan ohne Jo-Jo-Effekt für Lockerungen vor.

Dabei sollen die verschiedenen Bereiche besprochen werden, es gehe um

- persönlichen Kontakte,

- Schulen und Berufsschulen

- Sportgruppen

- Restaurants und Kultur.

Gleichzeitig öffnen an diesem Montag in weiteren 10 deutschen Bundesländern Kitas und Grundschulen wieder. In Sachsen konnte die Kinder schon am 15. Februar wieder die Grundschule.

Dabei hat sich der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn dafür ausgesprochen, Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrerinnen und Lehrer bei den Impfungen vorrangig zu behandeln. Entschieden ist das aber noch nicht. Spahn meint, Impfungen für Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher sollten je nach Lage in den Bundesländern Anfang März möglich sein.

Impfen im Bus - rollendes Impfzentrum in Sachsen Robert Michael/(c) dpa-Zentralbild

Bisher werden in Deutschland in der Gruppe der ersten Priorität über 80-Jährige sowie Gesundheitspersonal und Beschäftigte in Altenheimen geimpft.