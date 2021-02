Jemen: Auf der Suche nach Frieden

no comment

Die Kämpfe im Jemen zwischen der Armee und den Huthi-Rebellen haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Menschenleben gekostet und Tausende in die Flucht getrieben. In der Nähe der Stadt Ma'rib suchen Menschen im Lager Jaw Al Naseem Unterschlupf. Die Regierungstruppen, die von Saudi-Arabien unterstützt werden, haben den Huthi-Rebellen vorgeworfen, Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen.