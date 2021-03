Prinz Philip (99) mit Infektion in anderes Krankenhaus verlegt

Prinz Philip ist mit einer Infektion in ein anderes Krankenhaus verlegt worden, teilte der Buckingham Palace am Montag mit. Der Ehemann von Königin Elizabeth II. wird seit etwa zwei Wochen in der Londoner Privatklinik King Edward VII. behandelt.

Nun sei er ins St. Bartholomäus-Krankenhaus verlegt worden. Dort werde er wegen einer nicht näher spezifizierten Infektion weiter behandelt. Zudem solle eine Vorerkrankung am Herz überwacht werden.

Sein Aufenthalt soll aber nicht im Zusammenhang mit Corona stehen, Philip und die Queen haben beide bereits eine erste Impfung erhalten.

"Der Herzog fühlt sich weiterhin wohl und reagiert auf seine Behandlung", hieß es in dem Statement des der Buckingham Palace. Er solle aber noch "mindestens bis Ende der Woche" im Krankenhaus bleiben.