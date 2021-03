Filmemacher Bertrand Tavernier mit 79 gestorben

Der französische Filmemacher Bertrand Tavernier ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Das Institut Lumière in Lyon - der Stadt, aus der der Cineast stammte - gab dessen Tod in einem gemeinsamen Tweet mit der Familie bekannt. Bertrand Tavernier starb in St. Maxime in Südfrankreich.

Taverniers Jazz-Film "Um Mitternacht" wurde 1986 mit einem Oscar für die beste Musik ausgezeichnet.

Schon 1974 hatte auf der Berlinale den Silbernen Bären für "Der Uhrmacher von St. Paul" erhalten.

Tavernier gilt als ein untypischer Filmemacher - auch sein Sohn Nils ist im Filmgeschäft.

Er gehört zu den bekanntesten Persönlichkeiten aus der Stadt Lyon und ist auf der "Fresque des Lyonnais" - einer Häusermalerei mit berühmten Lyonern - mit einer Kamera auf der Schulter zu sehen.