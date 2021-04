Vom Impfen, vom Warten und vom Schummel - Euronews am Abend am 22.04.

😷 Guten Abend! Auch der Bundesrat hat dem Infektionsschutzgesetz zugestimmt - die Notbremse kommt also. Und auch an der Impf-Front tut sich so einiges an diesem Donnerstag.

😮 Deutschland kauft jetzt auch den russischen Impfstoff Sputnik V.

👩🏻‍🔧 Auf Intensivstationen in Deutschland liegen jetzt mehr als 5.000 Patientinnen und Patienten mit Covid-19. Eine Reportage aus Berlin.

💉 Statt eines Impfstoffs gegen Covid-19 bekamen sie Wasser gespritzt - für 1.000 Euro.

🌱 Kann ein menschenleeres Tschernobyl zum Reservat für die Natur werden?

🚀 Wegen schlechten Wetters konnten 3 Astronauten und 1 Astronautin nicht per SpacEx zur ISS starten.

🚢 Die Flaschenpost von Mathilde (13) - von der TITANIC!

