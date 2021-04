Glamour im Bahnhof - welcher Film könnte Sonntagnacht den Oscar holen?

Diesmal haben die Filme etwas besonders Pures, Unverbrauchtes, das finde ich sehr erfrischend. Wenn ich die Filme in der Kategorie "bester Film" betrachte, dann ist das die beste Auswahl, an die ich mich je erinnern kann. Es gibt keine Blockbuster, keinen zweiten "Avatar", keinen "Herr der Ringe", keinen "Titanic", kein "Once upon a time in Hollywood". Es gibt keine Nominierungen für das typische Starkino, aber all diese Filme werden sich mit der Zeit durchsetzen.