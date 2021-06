Nach der Hitze: Hagel und Fluten - einige der stärksten Wetter-Videos

Bis Donnerstagabend gilt in Lyon in Frankreich eine Unwetter-Warnung. Am Mittwochabend hatte es bei einem Gewitter Eiskugeln wie Tischtennisbälle gehagelt und Teile der Stadt in ein Schlachtfeld verwandelt. Zudem wurden zahlreiche Straßen nach Starkregen überflutet.

In den sozialen Netzwerken teilten User die beeindruckenden Aufnahmen der Wetter-Kapriolen.

Noch am Mittwoch war es in Lyon an die 30 Grad warm gewesen.

In Osteuropa dauert die Hitzewelle an.

Die riesigen Hagelkörner verwandelten einen Parkplatz in eine eisbedeckte Fläche.

In einem Vorort von Lyon hatten die Wassermassen einen Supermarkt überschwemmt.

In Venedig stand der Markusplatz unter Wasser. Das Acqua Alta gibt es vor allem im Herbst und im Winter, aber Experten rechnen damit, dass es in den kommenden Jahren statt der bisher drei bis vier Hochwasser-Episoden pro Jahr zwischen 20 und 40 Mal zu Überschwemmungen in der Lagunenstadt kommen wird.

Die Meeresspiegel steigen durch den Klimawandel und die Erderwärmung weltweit an. Eigentlich sollte in Venedig das MOSE genannte Schleusensystem Abhilfe schaffen. Das Hochwasser abwenden kann es aber offenbar nicht.

Mitte Juni war - begleitet von Protesten - das erste riesige Kreuzfahrtschiff seit Beginn der Coronavirus-Pandemie nach Venedig zurückgekehrt.