Das Rennen um die Gunst der Maskottchen-Fans

Das Olympia-Maskottchen in Tokio findet sich in bester Gesellschaft. In Japan ist es gute Tradition, Ereignisse, Institutionen und private Unternehmen mit Maskottchen zu versehen. Je plüschiger und niedlicher, desto besser - ist oft das Motto.

Funassyi zum Beispiel erfährt einen wahren Hype in den sozialen Netzwerken in Japan. Das genderneutrale Punk-Rock-Tierchen hat auf Twitter über eine Million Follower.

Maskottchen-Hochburg Japan

Die Passion für Maskottchen erklärt sich auch in der animistischen Tradition Japans: Objektiven wird oftmals eine Seele zugeschrieben. Die Verkaufszahlen im Merchandising jedenfalls erfreuen sich sprunghafter Anstiege - erst recht während Olympia.