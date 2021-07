Wie die Delta-Variante die Spielregeln in Europa verändert

Die Zahl der Covid-19-Infektionen ist im Juli europaweit gestiegen.

Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) dokumentierte in seiner jüngsten wöchentlichen Zusammenfassung, dass die Fallzahlen in der Europäischen Union und dem Europäischen Wirtschaftsraum in der Woche bis zum 11. Juli bei 89,6 pro 100.000 Menschen lagen. Eine Woche vorher lag dieser Wert noch bei 51,6.

Das ECDC prognostiziert einen Anstieg der Fälle auf 622,9 pro 100.000 Einwohner und eine Todesrate von 10,5 pro Million Menschen bis Ende Juli.

Euronews sprach mit dem ECDC und Professor Daniel M. Altmann von der Abteilung für Immunologie und Entzündungserkrankungen am Imperial CollegeLondon über dieaktuelle Situation in Europa.

Tritt Europa durch die Delta-Variante in eine neue Phase der Pandemie ein? Wenn ja, was ist anders? Was sind die Hauptbedenken?

Professor Altmann: "Sehr sogar. Die Befürchtungen betreffen die veränderten Eigenschaften der neuen Varianten, derzeit Delta, aber viele weitere sind auf dem Weg.

Es besteht kein Zweifel, dass Delta das Spiel verändert und die Uhr zurückdreht, indem es in der Lage ist, bei denjenigen Infektionen verursachen, die eine schlechtere Reaktion auf den Impfstoff zeigen, und indem es sich auf die Infektion von jüngeren Menschen verlagert und bei ihnen eine symptomatischere Erkrankung verursacht, als wir es bisher gesehen haben."

ECDC: "Basierend auf den verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen ist die Delta-Variante übertragbarer als andere zirkulierende Varianten. Das ECDC schätzt, dass sie bis Ende August 90 Prozent aller in der EU zirkulierenden SARS-CoV-2-Viren ausmachen wird.

Leider zeigen vorläufige Daten, dass sie auch Personen infizieren kann, die nur eine Dosis der derzeit verfügbaren Impfstoffe erhalten haben.

Die Delta-Variante zirkuliert während des Sommers besonders unter jüngeren Menschen, die nicht geimpft werden sollen. Dies könnte dazu führen, dass gefährdete Personen infiziert werden und schwer erkranken und sterben, wenn sie nicht vollständig geimpft sind."

Sind Impfstoffe der beste Schutz gegen Covid-19, insbesondere gegen neue Varianten? Erwarten Sie, dass die Zahl der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle trotz eines breiteren Impfschutzes weiter ansteigen wird? Wenn ja, was ist der Grund dafür?

ECDC: "Wer zwei Dosen eines der derzeit verfügbaren Impfstoffe erhalten hat, bietet einen hohen Schutz gegen diese Variante und ihre Folgen.

Allerdings ist ein erheblicher Teil der Bevölkerung in der EU/EWR immer noch nicht vollständig geimpft (für aktuelle Daten hier klicken). Es gibt immer noch zu viele Personen, die durch eine schwere COVID-19-Infektion gefährdet sind und die wir so schnell wie möglich schützen müssen.

Bis die meisten, gefährdeten Personen geschützt sind, müssen wir die Verbreitung des Deltavirus durch strikte Einhaltung der vorgeschriebenen Maßnahmen, die zur Kontrolle anderer Varianten funktioniert haben, gering halten."

Professor Altmann: "Die Impfstoffe bieten einen recht guten Schutz über das gesamte Spektrum: Infektion, Übertragung, Schweregrad. Bei den meisten Menschen sind sie ziemlich effektiv. Das heißt, wenn man eine gute Immunantwort auf die beiden Dosen hatte, ist man selbst mit dem Verlust der Neutralisierung gegen die Varianten noch geschützt. Dennoch tragen wir immer noch die Hauptlast der Ausnahmen, einfach aufgrund der schieren Anzahl an Fällen."

Großbritannien gehört zu den am meisten geimpften Ländern in Europa, aber die Fallzahlen steigen im Rekordtempo. Auch wenn die Zahl der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle geringer ist, ist es eine kluge Strategie, Infektionen auf diese Weise ihren Lauf nehmen zu lassen?

Professor Altmann: "Es gibt keine Beweise dafür, dass dies eine gute Strategie ist, weder im Hinblick auf den zusätzlichen Druck auf den Nationalen Gesundheitsdienst, noch im Hinblick auf die langfristigen Kosten, die entstehen, wenn man dem Virus erlaubt, sich in Millionen von Lungen zu replizieren, mit den damit verbundenen Konsequenzen sowohl für die Generierung neuer Varianten als auch für künftige Fälle von Langzeit-Viren."

Was können die Regierungen tun, um die Impfkampagne aufrechtzuerhalten? Besteht die Gefahr, dass die Öffentlichkeit das Vertrauen in die Impfstoffe verliert? Sollte die Impfung zur Pflicht gemacht werden?

ECDC: "Es ist sehr wichtig, die Impfkampagne mit einem sehr hohen Tempo voranzutreiben. In dieser Phase ist es entscheidend, dass die zweite Impfdosis innerhalb des zulässigen Mindestzeitraums nach der ersten Dosis verabreicht wird, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, mit der gefährdete Personen geschützt werden.

Was die Pflichtimpfung betrifft, so können verpflichtende Auflagen für bestimmte Gruppen, wie z. B. Beschäftigte im Gesundheitswesen, sehr effektiv sein, obwohl andere Strategien ausreichend oder ratsamer sein können. Alle potenziell negativen Auswirkungen solcher Strategien müssen sorgfältig abgewogen werden."

Professor Altmann: "Es gibt viele verschiedene Antworten, aber da die Durchimpfung in den jüngeren Altersgruppen ein Plateau erreicht hat, wäre es für die Gesellschaft wertvoll, Freiheiten direkter mit dem Impfstatus zu verknüpfen, wie z. B. den Zutritt zu Pubs, Clubs usw."