WHO fordert Stopp der Booster-Impfungen gegen Covid-19

Die Weltgesundheitsorganistation (WHO) in Genf hat an diesem Mittwoch gefordert, die Auffrisch-Impfungen in Form einer 3. Dosis eines Vakzins gegen Covid-19 - zumindest vorläufig - zu stoppen.

WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus meint, die Länder, die bereits mit sogenannten Booster-Impfungen begonnen haben, sollten diese bis Ende September verschieben, bis mindestens zehn Prozent der Menschen in allen Staaten der Welt geimpft seien.

"Länder mit niedrigem Einkommen konnten aufgrund von Versorgungsengpässen nur 1,5 Spritzen pro 100 Menschen verabreichen. Wir brauchen eine dringende Umkehr, damit nicht mehr der Großteil der Impfstoffe in Länder mit hohem Einkommen, sondern in Länder mit niedrigem Einkommen fließt", erklärte der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation.

Israel hat damit begonnen, allen über 60-Jährigen eine Auffrisch-Impfung anzubieten, auch der Präsident und der Regierungschef haben schon eine dritte Dosis verabreicht bekommen.

Laut Plänen des deutschen Gesundheitsministeriums sollten ab September zunächst Risikogruppen eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Über das internationale Programm COVAX werden Impfstoffe international an Länder verteilt, die sich diese sonst nicht leisten könnten.