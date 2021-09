Montenegro: Proteste gegen serbisch-orthodoxe Kirche

Die Polizei in Montenegro hat eine Straßenblockade gewaltsam geräumt. Anhänger der Unabhängigkeit Montenegros wollten damit die Amtseinführung des neuen Oberhaupts der serbisch-orthodoxen Kirche verhindern.

Die Polizei setzte am Sonntag Tränengas gegen Hunderte Demonstranten in der historischen Hauptstadt Cetinje ein. Die Protestler steckten Autoreifen in Brand, leisteten aber ansonsten keine Gegenwehr.

Mit ihrer Straßenblocksade am wichtigsten Zufahrtsweg zum Kloster Cetinje wollten die Menschen die für Sonntag geplante Einführung des Metropoliten Joanikije stören.

Anhänger der Unabhängigkeit Montenegros betrachten die Amtseinführung des neues Kirchenoberhaupts als Machtdemonstration des proserbischen Lagers. Montenegro war bis 1918 unabhängig und ist es seit 2006 wieder. Rund 30 Prozent der Bürger sind ethnische Serben. Weit mehr Menschen bekennen sich zur serbisch-orthodoxen Kirche. Ihre Spitze residiert in Serbien und erkennt die staatliche Identität Montenegros nicht an.

Metropolit Joanikije soll indes in Begleitung des aus Belgrad angereisten Patriarchen der serbisch-orthodoxen Kirche, Porfirije, mit einem Helikopter auf dem Grundstück des Klosters gelandet sein, berichtete das Portal cdm.me.