Ein israelischer Hobbytaucher hat im Mittelmeer ein 900 Jahre altes Kreuzritterschwert entdeckt. Das Schwert mit seiner einen Meter langen Klinge und einem 30 Zentimeter langen Griff lag auf dem Meeresgrund vor der Küste südlich von Haifa.

Der Fund ist aus Eisen und mit Meeresorganismen verkrustet. Dazu Kobi Sharvit, Leiter der Abteilung für Meeresarchäologie der Altertumsbehörde:

"Wir wissen, dass die archäologischen Materialien unter Wasser normalerweise besser überleben als an Land. Zunächst einmal befinden sie sich in einer anaeroben Umgebung und unter dem Sand, weit weg von den Augen der Schwimmer und Taucher und sogar der antiken Freitaucher. Die Bedingungen sind also wirklich gut".

Das Schwert, das in perfektem Zustand erhalten ist, ist ein schöner und seltener Fund und gehörte offensichtlich einem Kreuzritter, so Kobi Sharvit. Am Fundort des Schwertes gibt es Hinweise auf eine Nutzung als Ankerplatz bereits vor 4000 Jahren.