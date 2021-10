Feuer auf Containerschiff vor Vancouver stößt giftige Dämpfe aus

Vor der westamerikanischen Küste kämpfen die kanadische und die US-Küstenwache gegen ein Feuer auf dem Frachtschiff ZIM Kingston. Das Schiff wollte am späten Freitag in den Hafen von Vancouver einlaufen, erlitt durch eine Schlechtwetterlage Schlagseite und verlor etwa 40 Container. An mehreren Containern brach zudem ein Feuer mit giftigen Dämpfen aus.

Laut kanadischer Küstenwache befinden sich noch fünf Besatzungsmitglieder an Bord. Wenn die Wetterbedingungen es zulassen, sollen Feuerwehrleute am heutigen Montag versuchen, den Brand vollständig zu löschen.