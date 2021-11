Recyclingmeister Italien

Wir haben Unternehmen, die schon lange im Markt sind. In unserem Land mangelt es an Rohstoffen, und so haben wir mit der Zeit gelernt, das wiederzuverwenden, was sonst im Müll landet - in diesem Fall Papier. Dieses System ist im Norden wie im Süden Italiens gleich gut etabliert, es gibt dort genauso viele Recyclinganlagen wie im Norden.