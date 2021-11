243.000 Dollar für Amy Winehouse-Kleid

Im kalifornischen Los Angeles ist das Kleid, das Sängerin Amy Winehouse bei ihrem letzten Auftritt trug, für 243.200 Dollar versteigert worden - zum 16-fachen des Schätzwertes. Das verkaufte Kleid war das wertvollste von insgesamt 800 Stücken, die von ihren Eltern zur Versteigerung angeboten wurden.

Die Preise, die wir für Amy Winehouse erzielen, entsprechen denen, die wir bei früheren Auktionen für Leute wie Marilyn Monroe erzielt haben. Sie ist also auch eine globale Ikone, wie die Monroe. Marilyn haben wir sehr jung verloren, und Amy mit 27. Die Leute versuchen, die Erinnerung an sie wachzuhalten und wollen etwas besitzen, um ihr Vermächtnis zu bewahren. Martin Nolan Julien's Auctions. L.A.

Einen Monat nach diesem letzten Konzert Ende Juli 2011 starb Amy Winehouse in ihrem Haus in London an einer Alkoholvergiftung. Der Erlös der Versteigerung geht an die Amy-Winehouse-Stiftung, die Jugendliche vor Alkohol- und Drogenmissbrauch schützen will.