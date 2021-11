Kindergärten dicht: Wintereinbruch überrascht Nordwesten Chinas

Heftiger Schneefall im Nordwesten, aber auch in Teilen von Nordost-China hat vielerorts den Straßenverkehr stark beeinträchtigt. Mehrere Fernstraßen mussten aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.

In Tonghua City in der Provint Jilin fielen innerhalb von vier Stunden vierzehn Zentimeter Schnee. Busse mussten in den Depots bleiben. In der Stadt Jiamusi schlossen Kindergärten und Grundschulen, weil die Temperaturen auf minus 10 Grad Celsius sanken. Örtlicg gab es Warnungen vor Schnesstürmen.

Den für die Region ungewöhnlich frühen Wintereinbruch führen chinesische Forschende und der staatliche Wetterdienst weather.com.cn auf den Klimawandel zurück.