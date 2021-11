Aufnahmen zeigen die zuletzt vermisste chinesische Tennisspielerin Peng Shuai an diesem Sonntagmorgen auf einem Jugendturnier in Peking zeigen. Das meldet Global Times.

Der Chefredakteur des englischsprachigen chinesischen Staatsmediums veröffentlichte bereits am Samstag ein Video, in dem die 35-Jährige den Angaben nach in einem Lokal in der chinesischen Hauptstadt zu sehen ist.

Peng Shuai hatte zu Monatsbeginn öffentlich dem ehemaligen stellvertretenden Ministerpräsidenten Zhang Gaoli vorgeworfen, sie im Jahr 2018 zum Geschlechtsverkehr gedrängt zu haben, nachdem sie dessen Annäherungsversuche zurückgewiesen habe. Im Anschluss an die Veröffentlichung der Vorwürfe galt die ehemalige Führende der Doppel-Weltrangliste als vermisst.

WTA-Präsident Simon ist nicht überzeugt

Der Präsident des Tennisverbandes WTA Steve Simon schrieb, es sei gut, Peng Shuai zu sehen, aber es bleibe unklar, ob sie frei sei und selbst Entscheidungen für sich treffen könne.

Die US-amerikanische Tennisspielerin Serena Williams hatte eine Untersuchung gefordert, ebenso die Pressesprecherin des Büros für Menschenrechte der Vereinten Nationen. Jen Psaki, Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, hatte gesagt, man sei angesichts des Verschwindens Peng Shuais besorgt. Zhao Lijan, Sprecher des chinesischen Außenministeriums betonte, es handele sich um „keine diplomatische Frage" und dass er „nichts von dieser Angelegenheit gehört" habe.