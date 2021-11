Was steckt hinter dem russischen Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze?

Entlang der russisch-ukrainischen Grenze sind die Spannungen wieder gestiegen, Kiew und Washington schlagen Alarm wegen eines angeblich ungewöhnlichen Aufmarschs russischer Truppen.

Das ukrainische Verteidigungsministerium behauptete Anfang des Monats, dass etwa 90.000 russische Soldaten in der Nähe ihrer Grenze und in von Rebellen kontrollierten Gebieten im Osten der Ukraine stationiert seien.

Einheiten der 41. russischen Armee sind nach Angaben des Ministeriums in Jelnja geblieben, einer Stadt 260 Kilometer nördlich der ukrainischen Grenze.

„Was wir sehen, ist eine bedeutende, große russische Militärdemonstration. Wir sehen eine ungewöhnliche Truppenkonzentration. Und wir wissen, dass Russland bereit war, diese Art von militärischen Fähigkeiten zu nutzen, um aggressive Aktionen gegen die Ukraine durchzuführen“, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg vergangene Woche.

Die Kommentare kamen nach Berichten, wonach die Vereinigten Staaten die Europäische Union gewarnt hatten, dass Moskau möglicherweise eine Invasion seines ehemaligen sowjetischen Nachbarn plant.

Russische Regierungssprecher bestritten, dass sie Überfälle in die Ukraine planen, und zitierten, wie sie es nannten, viele Drohungen aus der Ukraine und angeblich provokative Aktionen von US-Kriegsschiffen im Schwarzen Meer.

Russland hat einen separatistischen Aufstand in der Ostukraine unterstützt, der kurz nach der Annexion der Halbinsel Krim durch Moskau im Jahr 2014 ausbrach. Der Konflikt hat mehr als 14.000 Menschen das Leben gekostet.

Im Frühjahr dieses Jahres sorgte ein massiver Aufmarsch russischer Truppen in Grenznähe in der Ukraine und im Westen für Besorgnis und nährte die Angst vor einer Eskalation der Feindseligkeiten.

- Könnten die Grenzspannungen zwischen der Ukraine und Russland zu einem neuen Konflikt eskalieren?

- EU sehr besorgt über russische Militäraktivitäten nahe der ukrainischen Grenze

- Rutscht die Ostukraine in einen ausgewachsenen Krieg zurück?

Doch die Truppen wurden nach wenigen Wochen schließlich abgezogen, als US-Präsident Joe Biden mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin ein Gipfeltreffen abhielt.

Könnte die jüngste militärische Aufrüstung anderer Natur sein, nämlich der Auftakt zu einer russischen Invasion?

Euronews sprach mit Militär- und Außenpolitikern, um die Bewegungen der russischen Truppen und ihre Auswirkungen auf die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten zu beleuchten.

Was wissen wir über den russischen Truppenaufbau?

„Einige der wichtigen Einsätze kennen wir eigentlich nur aus Satellitenbildern, was natürlich nicht der genaueste Weg ist, um etwas zu erfahren“, sagte Gustav Gressel, Senior Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations (ECFR).

"Oft sind es nur Radarbilder. Man weiß also, dass es dort eine Art militärische Formation gibt, weil die Fahrzeuge, die sie betreiben, voller Eisen sind, also nicht die typische LKW-Reflektierung. Aber man weiß nicht, ob das tatsächlich so ist - ob es eine Selbstfahrlafette ist oder ein Panzer, ein Kampfpanzer oder ein anderes gepanzertes Kampffahrzeug", sagte der Experte gegenüber Euronews.

"Wenn es um die Situation in der Ukraine geht, sind die russischen Streitkräfte um die Ukraine herum ziemlich groß, auch ohne dass Russland einen besonderen Aufmarsch vornimmt", sagte Gressel gegenüber Euronews.

"Allerdings haben wir immer noch viel Bewegung und den Einsatz von zumindest bestimmten Einheiten der 41. Armee."

"Wir wissen, dass es auf dem Übungsplatz von Pogonovo viele Manöver gibt, und wir haben dort einige Elemente verschiedener Formationen der Panzerarmee", so der Russland-Experte weiter.

"Und wir sehen, dass einige Teile von Einheiten der 58. Armee, die im Nordkaukasus stationiert ist, auf die Krim verlegt wurden und wir sehen einen Zustrom von Ausrüstung und Menschen auf die Krim."

„Wir sehen in Rostow am Don auch viel militärischen Flugverkehr – keine Angriffsflugzeuge, sondern ein- und ausfliegende Transportflugzeuge.

"Wir wissen, dass Russland einige Teile der Nationalgarde, sowohl lokale als auch aus anderen Teilen, mobilisiert und nach Rostow am Don geschickt hat."

Der Experte bezeichnete Rostow am Don als "zentrale Drehscheibe".

"Dinge, die dort ankommen, werden im Grunde in den Donbass infiltriert", sagte er.

Gressel schrieb kürzlich in einem Artikel, dass die Mobilisierung der Einheiten der Nationalgarde ein Zeichen dafür ist, dass der Kreml zumindest über Einfälle in die Ukraine nachdenkt.

„Zusätzlich zur operativen Intelligenz, die im Wesentlichen die Truppenbewegungen zeigt, gibt es das, was man strategische Intelligenz nennt“, sagte Andriy Zagorodnyuk, Vorsitzender des Zentrums für Verteidigungsstrategien, einer Denkfabrik und ehemaliger ukrainischer Verteidigungsminister (2019-2020).

Er verwies auf strategische Geheimdienstinformationen, die kürzlich von den USA geteilt wurden, wonach sich Russland angeblich auf eine Invasionsoperation vorbereitet.

Washingtons Warnungen, sagte Zagorodnyuk, kamen ungefähr zur gleichen Zeit wie ein seltener Besuch des CIA-Direktors William J. Burns in Moskau vor zwei Wochen.

"Das bedeutet, dass sie Informationen über Entscheidungen erhalten haben, die auf strategischer Ebene in Moskau getroffen wurden, im Wesentlichen der Verteidigungsminister oder der Kreml, und dass Informationen von den Vereinigten Staaten an alle wichtigen Partner und Verbündeten weitergegeben wurden – im Wesentlichen an die NATO-Staaten", sagte der ehemalige Minister Euronews.

Katharine Quinn-Judge, eine auf die Ukraine spezialisierte Analystin der International Crisis Group, sagte gegenüber Euronews, dass sie "Kommentare von Beamten aller Seiten über das Ausmaß der Anhäufung mit Vorsicht entgegennahm".

„Im Frühjahr warfen ukrainische und EU-Beamte einige leicht irreführende Zahlen über die Zahl der russischen Truppen in der Nähe der ukrainischen Grenzen herum, darunter auch Truppen in der Nähe der Frontlinie im Donbas. Letzteres befindet sich tatsächlich an der De-facto-Grenze der Ukraine und innerhalb ihrer internationalen anerkannte Grenze. Aber sie sind *immer* da, daher ist es irreführend, sie in die Anzahl der Truppen einzubeziehen, die Russland angeblich in den letzten Wochen angehäuft hat", sagte sie Euronews.

„Wenn ich das weiß, bin ich skeptischer gegenüber Kommentaren, die ich heute von ukrainischen und europäischen Beamten sehe – auch nicht, dass ich russische Aussagen zuverlässig finde“, fügte Quinn-Judge hinzu.

Unterscheidet sich die neueste Truppenbewegung von letztem Frühjahr?

Die von Euronews befragten Experten sagten, die jüngsten militärischen Aufrüstungen seien in vielerlei Hinsicht anders als im vergangenen Frühjahr.

Ein Unterschied, sagte Zagorodnyuk, sei, dass Russland die Entwicklungen im letzten Frühjahr mit Militärübungen in Verbindung brachte, "was ehrlich gesagt nicht der Fall war, weil die Übungen viel später begannen, aber zumindest gaben sie uns eine Erklärung".

Russische Fallschirmjäger während Manövern in Taganrog, Russland, Donnerstag, 22. April 2021. AP Photo

Darüber hinaus fügte er hinzu: "Wir hatten nicht diese Art von strategischen Informationen über die russischen Vorbereitungen einer geplanten Invasion. Jetzt haben wir sie. Das ist also der Unterschied, und deshalb sind alle besorgt", bemerkte der ehemalige Beamte.

„Verglichen mit der Situation im März und April 2021, als es zuletzt Truppen in die Nähe der ukrainischen Grenze verlegte, scheint Russland deutlich weniger Anstrengungen zu unternehmen, um die Sichtbarkeit des aktuellen Aufmarsches zu gewährleisten. Die könnte auf eine deutlich ernstere Absicht hindeuten als nur bedrohlich erscheinen wollen", notierte Gressel in seinem Artikel.

Ein weiterer Unterschied, sagte er Euronews, sei, dass "die Bewegungen der 41. diesmal eher die NATO als die Ukraine betreffen".

"Wenn man sich das ansieht, ist die Oblast Smolensk nicht der beste Weg, diese Armee in die Ukraine zu bringen. Und tatsächlich, im Frühjahr, als das Signal nur von der Ukraine ausging, wurde die 41. Armee weiter östlich und weiter südlich eingesetzt."

Der Experte stellte fest, dass sich die Militäreinheit derzeit näher an der Grenze zu Weißrussland als an der der Ukraine befinde, und verband dies mit der anhaltenden Grenzkrise, in der die EU-Staaten Polen und Litauen gegen Minsk antreten.

Ihre Anwesenheit dort dient nach Angaben des Sachverständigen einem Ausbildungszweck, nämlich der Ausübung eines "Angriffs auf Polen".

„Wenn Russland im Westen einen Krieg mit der NATO beginnen würde, wäre es die Aufgabe der 41. CAA, den Vormarsch von Weißrussland in Richtung Suwalki-Lücke zu führen. Dies ist das polnisch-litauische Grenzgebiet, das Weißrussland von der russischen Exklave Kaliningrad trennt.

Die 41. Armee würde wahrscheinlich in Verbindung mit dem 11. Armeekorps in Kaliningrad vorrücken; ihr Ziel wäre es, die Verteidigung Polens und Litauens zu zerschlagen", erklärte der Experte in seinem Artikel.

Was will Russland erreichen?

Gressel sagte gegenüber Euronews, dass Russlands Truppenbewegungen mit "einer gewissen Rhetorik" aus Moskau zusammenfielen, darunter "Vorwürfe gegen den Austritt der Ukraine aus dem Minsker Vertrag" und "sehr konkrete Forderungen, welche Gesetze die Ukraine ändern müsste, welche Gesetze sie erlassen sollte, welche Gesetze sie" nicht annehmen sollte, wie sie die Marionettenrepubliken im Donbass anerkennen soll usw."

"Das alles gibt also ein Bild davon, dass Russland wirklich etwas will und diese Forderungen mit militärischer Kraft untermauert", sagte er gegenüber Euronews.

Moskau, sagte Gressel, wolle das Minsker Abkommen zu seinen eigenen Bedingungen umsetzen.

Das Abkommen von 2015, das von Frankreich und Deutschland vermittelt wurde, um den Konflikt in der Ostukraine zu lösen, sah vor, dass die Ukraine die volle Kontrolle über ihre Grenze zu Russland in den von Rebellen gehaltenen Gebieten erst nach der Wahl der lokalen Entscheidungsträger und der gesetzgebenden Körperschaften wiedererlangen würde.

Kiew hat kürzlich Pläne zur Verabschiedung eines Gesetzes über die Übergangsverwaltung vorgelegt, das den Übergang zu neuen Behörden nach Wahlen nach ukrainischem Recht verspricht.

"Moskau missfällt die Inhalte der Gesetzesentwürfe, weil sie es ihm nicht erlauben, die Republiken, die es in der Ostukraine errichtet hat, effektiv zu behalten", schrieb Gressel.

Am Donnerstag veröffentlichte der russische Außenminister Sergej Lawrow Korrespondenz mit seinen französischen und deutschen Amtskollegen über die als "Normandie-Format" bekannten Verhandlungen. Die Gruppe wurde von Frankreich, Deutschland, Russland und der Ukraine organisiert, um den Konflikt beizulegen.

Laut der Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, zielte die Veröffentlichung der Briefe darauf ab, westliche Behauptungen zu entlarven, Moskau habe die Zusammenarbeit bei einem Treffen im Normandie-Format abgelehnt.

"Solche Kabel durchsickern zu lassen, ist ein schwerer Vertrauens- und Protokollbruch. Es zeigt an, dass der Kreml Normandie/Minsk aufgegeben hat und nicht weiter verhandeln wird. Andererseits kommuniziert es die Forderungen Russlands erneut - Moskau hat in letzter Zeit sehr eindringliche Forderungen gestellt", sagte Gressel gegenüber Euronews.

Sagorodnjuk sagte, im russischen Fernsehen habe es eine "Verschärfung der Propaganda gegen die Ukraine" gegeben, wobei die Russen "sich selbst als Subjekt der ukrainischen Aggression darstellen, was offensichtlich nicht der Fall ist".

"Sie bereiten die Menschen im Grunde darauf vor, dass Russland sich verteidigen muss", sagte Zagorodnyuk.

Putin warf dem Westen am Donnerstag vor, "den Ukraine-Konflikt eskalieren zu lassen".

Der russische Präsident Wladimir Putin in der Residenz Novo-Ogaryovo außerhalb von Moskau am 17. November 2021. Mikhail Metzel, Sputnik, Kreml-Pool Foto via AP. AP Photo

"(Unsere) westlichen Partner eskalieren die Situation, indem sie Kiew mit modernen tödlichen Waffen beliefern und provokative Militärmanöver im Schwarzen Meer durchführen", sagte Putin in einer Rede im Außenministerium. Er behauptete, westliche Bomber fliegen "20 km von unserer Grenze entfernt".

Auf die Frage, ob Russland eine Invasion in die Ukraine plante, antwortete Russlands stellvertretender UN-Botschafter Dmitry Polyansky letzte Woche, dass es "nie geplant hatte, nie plante und es nie tun wird, es sei denn, wir werden von der Ukraine oder von jemand anderem provoziert".

Putin hat in den letzten Monaten auch seine Zurüclweisung einer unabhängigen Ukraine verstärkt. In einem im Juli veröffentlichten ausführlichen Aufsatz behauptet der Kreml, dass Ukrainer und Russen „ein Volk“ seien und „wahre Souveränität der Ukraine nur in Partnerschaft mit Russland möglich“ sei.

Wie stark könnte es eskalieren?

"Die Tatsache, dass sie sich [auf eine Invasion] vorbereiten, bedeutet nicht, dass sie damit beginnen werden", sagte Zagorodnyuk.

"Eine Vorbereitungsentscheidung zu treffen ist eine strategische militärische Aktivität. Aber eine Operation dieser Größenordnung zu starten ist eine politische Entscheidung. Und es muss eine sehr, sehr gut kalkulierte Entscheidung sein, denn die Risiken für Russland sind enorm", sagte der ehemalige ukrainische Minister gegenüber Euronews .

Da Moskau sich der Risiken bewusst sei, könnte das Ziel darin bestehen, den Einsatz bei den Verhandlungen zu erhöhen, "indem sie zeigen, dass sie genug Macht haben, um die Situation zu destabilisieren".

Zagorodnyuk sagte, der Genfer Gipfel mit Präsident Biden, "der im Grunde als Zusammentreffen zweier Supermächte dargestellt wurde", sei ein Beispiel dafür, wie die Russen die vorherige militärische Aufrüstung genutzt haben, "um ihren Platz am Tisch mit Niveau, das sie für richtig halten, zu sichern."

Eine ausgewachsene Eskalation ist laut Gressel nicht das wahrscheinlichste Ergebnis der jüngsten Truppenbewegungen.

"Eine begrenzte Eskalation, die die Ukraine eher destabilisiert als erobert, scheint also sehr wahrscheinlich. Sie würde Kiew signalisieren, dass Sie sich nicht hinter Ihrer Armee verstecken können, Sie können sich nicht hinter Frankreich und Deutschland verstecken, entweder tun Sie, was wir sagen, oder" Krieg haben", sagte Gressel gegenüber Euronews.

Welche Möglichkeiten haben die Ukraine und ihre NATO-Verbündeten, darauf zu reagieren?

"Was der Westen tun kann und bereits tut, ist, politische Signale an Russland zu senden, dass sie das nicht tolerieren werden, dass sie die Situation sehr genau beobachten und bereit sind, die Ukraine zu verteidigen", sagte Zagorodnyuk.

"Wir brauchen eine starke westliche Reaktion", um eine Eskalation zu verhindern, sagte Gressel gegenüber Euronews.

Ein Teil dieser Reaktion könnte an der Militärfront erfolgen, sagte Gressel, „im Grunde signalisiert der Westen den Russen: ‚Schauen Sie, Sie könnten eskalieren, aber das könnte Konsequenzen haben. Und wenn Sie die Ostukraine weiter und tiefer angreifen, könnten wir Fallschirmjäger entsenden. Wir können sie in Bereitschaft setzen".

Die USA haben im Rahmen der NATO-Aktivitäten neben der Ukraine bereits Schiffe ins Schwarze Meer geschickt. In den letzten Wochen hat Washington im Rahmen eines im September angekündigten Pakets in Höhe von 60 Millionen US-Dollar (53 Millionen Euro) militärische Ausrüstung geliefert.

Sowohl Zagorodnyuk als auch Gressel bezogen sich außerdem auf unbestätigte Medienberichte, denen zufolge Großbritannien angeblich bereit sei, Spezialeinheiten in die Ukraine zu entsenden.

"In der letzten Eskalationsrunde haben die Amerikaner ein atomwaffensigniertes Flugzeug nach Polen entsandt, um zu zeigen, dass die NATO nicht völlig rückgratlos ist und wir tatsächlich über die Mittel verfügen", sagte der Experte gegenüber Euronews.

"Auch das war ein sehr starkes Signal, da die Russen das sofort gelesen und darauf reagiert haben", sagte er.

Ein Gipfel mit Putin, ähnlich seinem Genfer Treffen mit Biden Anfang dieses Jahres, könnte laut Gressel eine weitere Option sein, um dem russischen Führer "einen gesichtswahrenden Ausstieg" zu ermöglichen.

"Eine Einschränkung westlicher Regierungen, leider auch der USA, ist, dass sie sich bei einem Treffen mit den Russen enormen Druck aussetzen, ein Ergebnis zu erzielen. Und ein solcher Gipfel, der nur dazu dient, das Ego von Putin zu massieren und" ihm einen gesichtswahrenden Abgang zu geben, den er der russischen Öffentlichkeit und seinen eigenen Kumpanen verkaufen kann, dass er nicht besiegt und nicht abgeschreckt wurde – auch wenn er es natürlich war – das wird nichts bringen an Ergebnissen", nuancierte der Experte.

Wie ist die Situation vor Ort?

Quinn-Judge war gerade in der Oblast Luhansk, im östlichsten Teil der Ukraine, als sie mit Euronews sprach.

"Da war kein Gefühl der Bedrohung vorhanden - aber die Stimmung war sehr gedrückt", sagte sie in einer E-Mail an uns.

"Einer der Leute, mit denen ich gesprochen habe, lebt im Westen der Stadt Donezk, die in der Nähe eines der schlimmsten Teile der Frontlinie liegt. Er sagte, dass das Waffenstillstandsabkommen vom Juli 2020 Erleichterung brachte, aber in den letzten Monaten 'sie' immer wieder feuern'.“

„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Leute, mit denen ich gesprochen habe, mehr mit dem alltäglichen Elend von Armut, Isolation und Kriegsführung auf niedriger Ebene beschäftigt waren als mit einer neuen Bedrohung durch Eskalation/Invasion“, sagte Quinn-Judge.