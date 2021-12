Wohin führt der Weg mit Omikron? Euronews am Abend 16.12.

15:53

In diesem Update zur Corona-Pandemie finden Sie interessante Informationen rund um das Virus.

Sie können darin weiter herunterscrollen und finden ältere Meldungen.

An diesem Donnerstag meldet das Robert Koch-Institut, dass die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland auf 340,1 gefallen ist. Allerdings gab es mit 522 in 24 Stunden wieder viele Todesfälle durch Covid-19.