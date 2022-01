Was an Heilig-Drei-König wichtig ist - Euronews am Abend am 06.01.2022

👑👑👑 Guten Abend!

😷 In Sachen Impfpflicht ist Italien Vorreiter, auch in Frankreich wird der Gesundheitspass zum Impfpass - und was kommt jetzt in Deutschland? Darüber beraten der Kanzler, der Gesundheitsminister, die Miniterpräsidentinnen und -präsidenten der Länder und das Expertenteam an diesem Freitag.

💥 Wegen der Unruhen in Kasachstan, bei denen auch Menschen getötet wurden, werden jetzt auch russische Truppen gen Almaty geschickt.

🇺🇸 Vor genau einem Jahr gab es den spektakulären und gewaltsamen STURM AUFS KAPITOL: daran wird heute in den USA erinnert.

✈️ Novak Djokovic harrt in einem Quarantäne-Hotel in Melbourne aus - doch was kommt jetzt?

💉 Brigitte Bardot ist nicht mehr die Jüngste - aber nicht gegen Covid-19 geimpft.

🍰 Zum "Homo-Kuchen" in Nordirland gibt es jetzt ein Urteil vom Obersten Gerichtshof der EU.

👑👑👑 Heute ist Heilig-Drei-König und da bekommen die Kinder in Spanien ihre Geschenke. Und in diesem Jahr gibt es trotz Corona Paraden durch die Stadt.

Hoffentlich haben auch Sie einen schönen Abend!